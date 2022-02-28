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أخبار
المؤتمر نت -

لسبب مثير وغريب .. مصرية تقيم دعوى خلع على زوجها

المؤتمرنت -
لسبب مثير وغريب .. مصرية تقيم دعوى خلع على زوجها
أقامت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة، مطالبة التفريق بينهما لاستحالة عيشهما المشترك لأسباب في مقدمتها الأصوات التي يصدرها زوجها وهو يأكل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، بررت سوزان سبب الدعوى أن زوجها يخرج أصواتا غريبة أثناء الأكل، وهذا الأمر يجعلها لا تتمكن من الأكل معه وتشعر بالانزعاج.

وأوضحت أمام قاضي محكمة الأسرة أنها تزوجت منذ 48 يوما زواجا تقليديا، وأن زوجها يعمل محاسبا خارج مصر، وأنه خلال فترة الخطوبة كان دائما خارج مصر ولم تلتق به أبدا، فكانت تتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتي جاء قبل موعد زفافهما بـ4 أيام بسبب ظروف عمله بالخارج، لافتة إلى أنها تحملت سفره أثناء فترة الخطوبة واكتفت بالتعرف عليه عبر الإنترنت.

وأكدت الزوجة أنها عقب زواجها بيوم لاحظت أن زوجها يخرج أصواتا أثناء تناوله الطعام وهذا الأمر يسبب إزعاجا شديدا لها، وعندما كانت تلفت انتباهه لذلك الأمر، كان يتهمها بالسخرية منه والتقليل من شأنه.

وأشارت إلى أنها أثناء تناول وجبة الغداء برفقة زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب اعتراضها على طريقة تناوله الطعام والصوت الذي يخرج من فمه أثناء تناوله الطعام.

وانتهت المشادة بطلب الزوجة الطلاق لكن الزوج رفض وسخر منها، مما أثار غضب الزوجة، التي توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.








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