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أخبار
المؤتمر نت -

دراسة تؤكد التأثير السلبى للتدخين على الأجنة

المؤتمرنت -
دراسة تؤكد التأثير السلبى للتدخين على الأجنة
التدخين يعد من الأمور الضارة بالصحة، ويسبب الوفاة، وأيضا يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تسبب ضرار ملحوظ للنساء خلال الحمل، حيث أظهرت دراسة أن الأمهات المدخنات يتعرض أجنتهم للخطر، حتي في حالة الإقلاع عن التدخين خلال الحمل.

ونشر موقع " ذي صن" هذه الدراسة نُشرت في مجلة Human Reproduction، وخضع 689 امرأة للدراسة، وحدث الحمل بين عامي 2010 و2018، وثبت أن الإقلاع عن التدخين قبل الحمل مباشرة تسبب في حدوث تأخرا بنمو الأجنة، وصغر حجمهم عند الولادة.

وكشفت الدراسة، أن الأجنة لم تكن لديهم القدرة على تعويض النمو خلال فترة الحمل، وهذا هو السبب في ولادة الطفل ذو وزن صغيرة، فالتدخين للنساء قبل وبعد الحمل يتسبب في صغر حجم الأجنة ويظهر هذا في الأسبوع الـ 20 من الحمل، ويتسبب في ذلك وولادة طفل صغير الحجم.

وأوضحت الباحثة الدكتورة ملك روسيان، أن الإقلاع عن التدخين يعد من أبرز وأهم ما يجب أن تقوم به النساء قبل الحمل أي يجب أن يتم هذا الأمر في اللحظة الأولي التي تخططين فيها للحمل.








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