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المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن غرة شهر شعبان لعام 2022م - 1443 هجرية.

الفلكي الشوافي يكشف موعد غرة شهر شعبان

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يكشف موعد غرة شهر شعبان
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن غرة شهر شعبان لعام 2022م - 1443 هجرية.

وأوضح الفلكي الشوافي أن تحري الهلال/ يوم الشك تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر رجب 1443 هجري الموافق الاربعاء 2 مارس 2022 في ذات اليوم تغرب الشمس على غرب اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (قبل ولادة هلال شعبان فلكيا)، ويغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس، مشيراً إلى أن حكم الرؤية للهلال من مطالع اليمن في ذات الليلة مستحيلة، وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذة بالحساب الفلكي.

وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الخميس متمم لشهر رجب، والجمعة 4 مارس 2022 أول أيام شهر شعبان 1443 هجرية.








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