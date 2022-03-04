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أخبار
المؤتمر نت -

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بباكستان إلى 56 قتيلا

المؤتمرنت -
ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بباكستان إلى 56 قتيلا
قالت الشرطة الباكستانية إن انتحاريا استهدف مسجدا شيعيا في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 مصلياً وإصابة 200 شخص، عدد كبير منهم في حالة حرجة، وذلك في أحدث إحصائية بشأن عدد القتلى، في الهجوم الذي وقع خلال صلاة الجمعة، بحسب ما نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

بينما قال مسؤولون في المستشفى إن انتحاريا فجّر نفسه داخل مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 من المصلين وإصابة قرابة 200 شخص.

ولفتت «إيه بي سي نيوز» إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان الباكستانية سبق لهما تنفيذ مثل هذه الهجمات، موضحة إلى أن حركة طالبان الباكستانية وهي جماعة مسلحة منفصلة عن طالبان في أفغانستان، نفذت هجمات مماثلة في الماضي في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان المجاورة.
وبحسب المتحدث في مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور، عاصم خان، فإن العديد من الجرحى في حالة حرجة، فيما تناثرت الشظايا في عشرات الضحايا، وبُترت أطراف العديد منهم، وأصيب آخرون بجروح بسبب الأنقاض المتطايرة.

وقال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان، إن العنف بدأ عندما فتح مهاجم مسلح النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة، وقُتل شرطي في الاشتباك وأصيب شرطي آخر، ثم ركض المهاجم داخل المسجد وفجر حزامه الناسف.

وقال معظم جاه أنصاري، كبير مسؤولي الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا، إن الانتحاري وضع عبوة ناسفة قوية على جسده مليئة بالمتفجرات بخمسة كيلوجرامات (12 رطلاً).
ولفت إلى أن الانتحاري أخفى الحزام تحت شال أسود كبير غطى معظم جسده، وفقًا لما أظهرته لقطات كاميرات المراقبة التي شاهدتها وكالة «أسوشيتيد برس»، وأظهرت اللقطات أن المفجر يتحرك بسرعة في شارع ضيق باتجاه مدخل المسجد، وأطلق النار على الشرطة التي تحمي المسجد قبل دخوله.

وفي غضون ثوان، حدث انفجار قوي وجرى حجب عدسة الكاميرا بالغبار والحطام. وقال «الأنصاري» إن العبوة البدائية كانت معبأة بمحامل كريات، وهي طريقة مميتة لبناء قنبلة لإحداث أكبر عدد من الضحايا، ما يفسر ارتفاع عدد القتلى.

وقال وحيد خام، المسؤول بالشرطة، إن الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار لأداء صلاة الجمعة، وأضاف أن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع عدد القتلى.








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