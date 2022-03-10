المؤتمرنت -

ما علاقة شرب القهوة بصحة الكلى؟

أكتشف علماء جامعة روفيرا فيرجيلي الإسبانية، علاقة بين شرب القهوة والشاي وسرعة الترشح الكبيبي المؤشر الرئيسي لصحة الكلى.



وأشار الباحثون إلى أنهم درسوا تاريخ وعادات 5851 شخصاً من كبار السن، يعانون جميعهم من مشكلات في الوزن.



واتضح للباحثين، أن تناول القهوة والشاي يسبب انخفاض سرعة الترشح الكبيبي.



وقال الباحثون،أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من فنجانين من القهوة في اليوم "50 ملغم كافيين في الفنجان"، ساءت عندهم عملية الترشح الكبيبي مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما شربوا فنجان قهوة في اليوم أو لم يشربوه نهائيا، وفقاً لروسيا اليوم.



ويشير الباحثون، إلى أنه اتضح أن تناول أكثر من فنجانين من القهوة في اليوم يزيد من مخاطر عدم تمكن الكلى من تنفيذ وظائفها بنسبة 19 بالمئة، وهذا يشمل الشاي لأنه يحتوي على الكافيين أيضا.



ويذكر أن نتائج دراسة أخرى تفيد بأن تناول ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم يخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12 %.



كما أن هذه الكمية من القهوة تخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 % وخطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 21 بالمئة. ووفقا للأطباء، هذه المؤشرات تدل على تحسن صحة الجسم بتأثير القهوة.