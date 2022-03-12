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المؤتمر نت - يؤدي التدخين للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، حيث أنه يؤثر على كافة وظائف الجسم، فالسيجارة تحتوي على مواد سامة وخطرة

تعرّف على الأعراض الـ22 القاتلة للتدخين

المؤتمرنت -
تعرّف على الأعراض الـ22 القاتلة للتدخين
يشكّل التدخين أحد أكبر التهديدات الصحية التي يواجهها العالم، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير المنظمة أيضا إلى أن أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر في حين أن نحو 1.2 مليون حالة وفاة ناتجة عن تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر.

وبالنظر إلى هذه الإحصاءات المفزعة، فإنه إلى جانب السعي إلى الإقلاع عن التدخين، فإنه من الضروري أن نكون على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي قد تكون مميتة.

وتشمل هذه الأمراض سرطان الرئة القاتل والسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.

* أبرز العلامات التي يجب ألا نتجاهلها هي:

- سعال مزمن
- سعال الدم
- ضيق التنفس المستمر
- التهابات الصدر المتكررة
- إعياء
- فقدان الشهية - فقدان الوزن
- شعور بالإغماء
- ضعف في الساقين - الذراعين
- تغير لون البشرة
- الضعف الجنسي
- تورم الأطراف

أما الحالات التي يجب أن تعتبر طارئة وتحتاج لعلاج طبي سريع، ترتبط بهذه الأعراض:

- وجه متعب
- عدم القدرة على رفع الذراعين
- تشوش أثناء الكلام
- ألم في الصدر - إحساس بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر
- ألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم ينتشر من الصدر
- الشعور بالدوار
- التعرق
- ضيق قوي في التنفس
- الشعور بالمرض
- شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)
- السعال الكثيف

وقالت الدكتورة فيليبا كاي لصحيفة "ذي صن" البريطانية: إن «سعالاً جديداً مستمراً لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو تفاقم السعال السابق؛ سعال مصحوب بالدم، صوت أجش لأكثر من ثلاثة أسابيع، ضيق في التنفس، ألم في الصدر - كلها أعراض سرطان الرئة».

وتابعت: «لكن التدخين يزيد أيضاً من خطر إصابتك بأنواع أخرى من السرطان وحالات أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية - مع أعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس».

وتشمل أعراض السرطان بشكل عام فقدان الوزن، والتعب، والألم، والنزيف بعد انقطاع الطمث، أو بين الدورات الشهرية، وتغير في عادات التبول أو الأمعاء والتعرق الليلي.

وأوضحت الدكتورة كاي: "باختصار، لا تفكر في التدخين على أنه يؤثر ببساطة على الرئتين، فقد يؤثر على الجسم كله".








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