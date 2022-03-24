المؤتمرنت -

تحذير عاجل من رسالة خبيثة على «واتساب»

تحذيرات عديدة يستقبلها مستخدمو واتساب باستمرار، تطالبهم بتوخي الحذر من رسائل احتيال خطيرة يمكن أن تخترق حساباتهم في ثوانٍ، ورغم خطورة تلك الرسائل وسهولة الوقوع ضحية لها، لكن يسهل تحديدها.



واحدة من أكثر الطرق ذكاء للوصول إلى حساب «واتساب» الخاص بشخص ما، تعرف باسم عملية احتيال رمز التحقق، فعادة ما يحدث هو أن المستخدم يتلقى رسالة نصية من واتساب تحتوي على رمز تسجيل الدخول، هذا رمز مصادقة ثنائي يتيح تسجيل الدخول إلى الحساب لأنه يثبت ملكية رقم الهاتف، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



بعد ذلك يجد المستخدم رسالة واتساب من رقم يبدو أنه صديق أو أحد أفراد العائلة، يقول شيئًا على غرار: «مرحبًا! أرسلت إليك عن طريق الخطأ رمز تسجيل الدخول إلى واتساب، هل يمكنك إعادة إرساله إلي من فضلك؟»، عند اكتشاف هذه الرسالة يجب تجاهلها وعدم الرد عليها.

وخلال عملية الإرسال يحدث اختراقا من شخص غريب لحساب إحدى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وحاول الوصول إلى حساب الضحية من خلاله عن طريق الكود الثنائي، لذلك إذا أرسل المستخدم هذا الرمز إلى المخترق، فسيتمكنون من تسجيل الدخول باسمه وإخراجه من حسابه الخاص.



تعتمد عملية الاحتيال على حقيقة أن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة قد طلب منك خدمة، وليس من الواضح دائمًا كيف يمكن أن يعرض المستخدم نفسه للخطر عن طريق إرسال الكود، هذا هو السبب في أن عملية الاحتيال الشائنة هذه فعالة للغاية وواحدة من أكثر عيوب واتساب شيوعًا، لذلك إذا تلقيت يومًا رسالة تطالبك بإدخال رمز التحقق من واتساب فتجاهلها تمامًا.

(الوطن المصرية)

