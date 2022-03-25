الجمعة, 25-مارس-2022 الساعة: 07:16 م - آخر تحديث: 07:15 م (15: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - يضرّ تناول السكر بكثرة الصحة، لكنّ استبدال هذه المادة بمحليات اصطناعية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

تناول المحليات الاصطناعية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المؤتمرنت -
تناول المحليات الاصطناعية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
يضرّ تناول السكر بكثرة الصحة، لكنّ استبدال هذه المادة بمحليات اصطناعية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان، على ما أفادت دراسة شاملة نُشرت أمس الخميس.

ونظراً إلى الأضرار الناجمة عن التناول المفرط للسكر (مثل زيادة في الوزن، والإصابة بأمراض في القلب والأيض، وتسوّس الأسنان، وغيرها) توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من استهلاك السكّر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم في اليوم.

وبينما تقلل المحليات الاصطناعية (مثل الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم والسكرالوز) من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامة هذه المضافات الغذائية تثير نقاشاً واسعاً.

ولتقويم المخاطر المرتبطة باستهلاك المحليات الاصطناعية، حلّل باحثون وباحثات من معهدي "Inserm" و"INRAE" الفرنسيين ومن جامعة "سوربون باريس نور" ومعهد "كنام" بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في الدراسة.

وملأ البالغون، وبعضهم كان يُتابَع منذ العام 2009، دورياً استبيانات حول نظامهم الغذائي، وذكروا أسماء المحليات الاصطناعية التي يتناولونها وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها.

وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان خلال متابعة المشاركين والتي امتدت من عام 2009 إلى عام 2021. وتم عمل إحصائيات حول الروابط بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.

وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة الخميس في مجلة PLOS Medicine إلى أنّ الأشخاص الذين تناولوا محليات أكثر (خاصة الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وقالت مديرة الأبحاث في معهد "INSERM" ماتيلد توفييه لوكالة "فرانس برس" إنّ الأشخاص الأكثر استهلاكاً للمحليات في هذه الدراسة، أي من تناولها بكميات تفوق المتوسط، "طوّروا خطراً متزايداً للإصابة بالسرطان بنسبة 13% مقارنةً بمن لم يستهلك هذه المواد".

ومن بين أنواع السرطانات المرصودة، سُجّلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان الثدي ولأنواع السرطان المرتبطة بالبدانة.

وأكد معدو هذه الدراسة الحاجة إلى بحوث إضافية على نطاق واسع لتأكيد هذه النتائج.

وتشير الدراسات التي أجريت حتى اليوم إلى أنّ استهلاك مشروبات تحتوي على سكّر يمكن أن يعزز الإصابة بالسرطان، لكنّ أي دراسة لم تذكر تحديداً تأثيرات المحليات الاصطناعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكورونا
رياضة: تأهل الإكوادور والأوروجواي للمونديال
اقتصاد: الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
رياضة: إيطاليا تفشل في التأهل إلى كأس العالم
رياضة: البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهل
أخبار: وزير الدفاع يتوعد دول العدوان بنيران الجحيم اليمنية
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند تناول الموز على الريق؟
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط العماني يغلق مرتفعًا
مجتمع مدني: ألم الأسنان في الصباح.. الأسباب والعلاج
فنون ومنوعات: بعد 100 عام.. مسن يحقق حلم الثانوية العامة
أخبار: 150 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: لوكاشينكو يعلن طرد 12 جاسوساً أوكرانياً
رياضة: اليابان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية
أخبار: المتوكل: العدوان يوجه مرتزقته بالتقطع لقاطرات النفط
أخبار: اليمن اليوم تبث ندوة الصمود الوطني التاسعة مساء اليوم
أخبار: منظمة: أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة اللواء مقبل البخيتي
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل القطريفي
أخبار: إصابة 5 مدنيين بنيران العدوان على صعدة
أخبار: بتكليف من رئيس المؤتمر.. الشريف يطمئن على صحة ابو علي
أخبار: أمطار غزيرة.. الشوافي يكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد
علوم وتقنية: تحذير عاجل من رسالة خبيثة على «واتساب»
أخبار: الراعي مخاطباً العالم: الرياض ليست حمامة سلام
أخبار: في ندوة بمعهد الميثاق.. مؤتمريون يؤكدون استمرار الصمود في وجه العدوان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022