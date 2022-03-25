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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير

القوات المسلحة تعلن عملية جديدة في العمق السعودي

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تعلن عملية جديدة في العمق السعودي
أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن عملية كسر الحصار الثالثة استهدفت منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية استهدفت أيضاً مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، كما استهدفت أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أهدافٍ حيويةٍ ومهمة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

ولفت العميد سريع إلى أن العملية العسكرية تأتي رداً على استمرارِ الحصارِ على اليمن وتدشيناً للعام الثامن من الصمود في وجه تحالف العدوان .. مؤكداً أن القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار، ولن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.








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