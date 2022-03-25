المؤتمرنت -

ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)

نظم معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث صباح الاربعاء في العاصمة صنعاء ندوة مؤتمرية بعنوان: "يوم الصمود الوطني في مواجهة العدوان".



وقدمت خلال الندوة عدد من القيادات المؤتمرية اوراق عمل أبانت عن مواقف المؤتمر المشرفة ضد العدوان والحصار والاحتلال انطلاقاً من أفكار وتوجهات وأدبيات ولوائح المؤتمر وكذا من الموقف الديني والوطني والاخلاقي الذي تحمله كل قيادات وقواعد المؤتمر.



وخلصت الندوة إلى أن صمود الشعب اليمني سيستمر ضد تحالف العدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق اليمن ووحدته وانتهاك سيادته ومصادرة استقلالية قراره الوطني.



