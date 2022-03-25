الجمعة, 25-مارس-2022 الساعة: 11:53 م - آخر تحديث: 11:38 م (38: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - نظم معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث صباح الاربعاء في العاصمة صنعاء ندوة مؤتمرية بعنوان: "يوم الصمود الوطني في مواجهة العدوان"

ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)

المؤتمرنت -
ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
نظم معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث صباح الاربعاء في العاصمة صنعاء ندوة مؤتمرية بعنوان: "يوم الصمود الوطني في مواجهة العدوان".

وقدمت خلال الندوة عدد من القيادات المؤتمرية اوراق عمل أبانت عن مواقف المؤتمر المشرفة ضد العدوان والحصار والاحتلال انطلاقاً من أفكار وتوجهات وأدبيات ولوائح المؤتمر وكذا من الموقف الديني والوطني والاخلاقي الذي تحمله كل قيادات وقواعد المؤتمر.

وخلصت الندوة إلى أن صمود الشعب اليمني سيستمر ضد تحالف العدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق اليمن ووحدته وانتهاك سيادته ومصادرة استقلالية قراره الوطني.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فيديو المؤتمرنت: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
فنون ومنوعات: أغرب شكوى "طارئة".. والشرطة تصدر بيانًا
اقتصاد: الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية
عربي ودولي: السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت
رياضة: المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
علوم وتقنية: 10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع
عربي ودولي: خريطة مناطق سيطرت روسيا في أوكرانيا
ثقافة: وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكورونا
أخبار: دراسة: المحليات الاصطناعية تزيد من خطر السرطان
أخبار: تحديد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود
رياضة: تأهل الإكوادور والأوروجواي للمونديال
اقتصاد: الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
رياضة: إيطاليا تفشل في التأهل إلى كأس العالم
رياضة: البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهل
أخبار: الأمين العام يجدد التأكيد على مواقف المؤتمر وحلفائه الثابتة في مواجهة العدوان
أخبار: وزير الدفاع يتوعد دول العدوان بنيران الجحيم اليمنية
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند تناول الموز على الريق؟
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط العماني يغلق مرتفعًا
مجتمع مدني: ألم الأسنان في الصباح.. الأسباب والعلاج
فنون ومنوعات: بعد 100 عام.. مسن يحقق حلم الثانوية العامة
أخبار: 150 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: لوكاشينكو يعلن طرد 12 جاسوساً أوكرانياً
رياضة: اليابان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية
أخبار: المتوكل: العدوان يوجه مرتزقته بالتقطع لقاطرات النفط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022