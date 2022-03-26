المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 9 غارات على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي سلسلة غارات على محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مدينة الحديدة، كما استهدف منطقة كهرباء الحديدة بثلاث غارات.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منشآت النفط وغارة على ميناء الصليف في الحديدة، في خرق سافر لاتفاق ستوكهولم.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية ومقدرات البلاد، في ظل صمت دولي وأممي معيب.

