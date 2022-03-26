السبت, 26-مارس-2022 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 07:57 م (57: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - جدد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل التأكيد على مدنية مطار صنعاء الدولي الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية.

أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)

المؤتمرنت -
أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)
جدد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل التأكيد على مدنية مطار صنعاء الدولي الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار وكيل هيئة الطيران المدني إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية العاملة في اليمن، مطلعة على مهنية عمل المطار وخدماته الملاحية المقدمة للطائرات التابعة للأمم المتحدة وهيئات ومنظماتها.

وندد بتعمد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات في اختلاق الأكاذيب والافتراءات عن عسكرة مطار صنعاء الدولي .. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية مطار صنعاء الدولي باعتباره المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وكيل هيئة الطيران المدني قوله: "إن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يصلون ويغادرون من مطار صنعاء الدولي يومياً ولم يلحظوا أي نشاط خارج نطاق الطيران المدني".

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم بالمطار مع موظفي الأمم المتحدة بشأن المطار وأكدوا بمهنية المطار المدنية".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في دم الإنسان
رياضة: هدف عكسي يقرب مصر من المونديال
رياضة: تونس والجزائر تقتربان من كأس العالم
فيديو المؤتمرنت: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
أخبار: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
فنون ومنوعات: أغرب شكوى "طارئة".. والشرطة تصدر بيانًا
اقتصاد: الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية
عربي ودولي: السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت
رياضة: المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
علوم وتقنية: 10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع
عربي ودولي: خريطة مناطق سيطرت روسيا في أوكرانيا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مقبل جرام بوفاة والدته
أخبار: القوات المسلحة تعلن عملية جديدة في العمق السعودي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً لوقف النار بالحديدة
ثقافة: وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكورونا
أخبار: الأرصاد يحذر المواطنين: إبتعدوا عن مجاري السيول
أخبار: دراسة: المحليات الاصطناعية تزيد من خطر السرطان
أخبار: تحديد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود
رياضة: تأهل الإكوادور والأوروجواي للمونديال
اقتصاد: الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
رياضة: إيطاليا تفشل في التأهل إلى كأس العالم
رياضة: البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهل
أخبار: الأمين العام يجدد التأكيد على مواقف المؤتمر وحلفائه الثابتة في مواجهة العدوان
أخبار: وزير الدفاع يتوعد دول العدوان بنيران الجحيم اليمنية
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند تناول الموز على الريق؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022