المؤتمرنت -

تعليق كافة الاعمال العسكرية باتجاه السعودية لمدة 3 ايام

اعلن رئيس المجلس السياسي الاعلى، المشير الركن مهدي المشاط، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير، وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي.



وأكد الرئيس المشاط في خطاب له مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للصمود ومرور سبعة أعوام من العدوان، الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت المملكة السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على أراضي الجمهورية اليمنية بشكل نهائي وثابت ودائم.



واعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام، بما فيها جبهة محافظة مأرب، مبديا الاستعداد لتحويل هذا الوقف الى التزام نهائي و مستمر ودائم في حال أعلنت المملكة السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من "أراضينا ومياهنا اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها المحلية في بلادنا".

واعلن الرئيس المشاط الاستعدتد التام للإفراج عن كافة "أسرى التحالف الموجودين لدينا بما فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية، وكل الاسرى من الجنسيات المتوفرة في قبضتنا مقابل الإفراج الكامل عن كافة أسرانا الموجودين لدى التحالف بمختلف مكوناتهم"،



داعيا المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات وبما يضمن الافراج الكلي عن كافة الأسرى من الجانبين.



وفيما اكد أن العام الثامن من صمود الشعب اليمني سيكون حافلا بالمفاجآت والتحولات وبالأعمال الدفاعية النوعية، اشار إلى الرغبة في تدشينه بدعوة صادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة، وتنقل الجميع من مربع القول الى مربع الفعل والعمل من أجل سلام حقيقي.



وقال :" نفعل ذلك طمعا في السلام وحقن الدم وإبراء للذمة واكمالا للحجة، وأملا في أن ثمة عقلاء في الجانب الاخر يدركون مخاطر الاستمرار في عدوانهم وطبيعة المتغيرات من حولهم".

