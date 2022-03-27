المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمنشآت صحية في محافظة الحديدة، ما تسببت في إصابة مدنيين وتدمير منشآت طبية.



واستنكرت وزارة الصحة استهداف طيران العدوان لمركز مكرم بجزيرة كمران الصحي، والذي أدى إلى إصابة عشرة مدنيين في إحصائية أولية وكذا استهدافه مخازن أدوية مستشفى الأقصى التخصصي بحي ٧ يوليو، ما أدى إلى تدميره وتضرر أعيان مدنية ومنها مركز التحرير الطبي.



واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني .. مبيناً أن الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة جرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بالقصف المتعمد للمنشآت الصحية طوال عدوانه خلال السبع سنوات الماضية.



وفي بيان صادر عنها حملت وزارة الصحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة إزاء جرائم العدوان على اليمن وفي المقدمة استهداف المنشآت الصحية بسبب صمتهم وتنصلهم عن واجباتهم، ما شجّع التحالف الأمريكي على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.

