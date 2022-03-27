الأحد, 27-مارس-2022 الساعة: 03:34 م - آخر تحديث: 03:28 م (28: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة جرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بالقصف المتعمد للمنشآت الصحية طوال عدوانه خلال السبع سنوات الماضية.

طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمنشآت صحية في محافظة الحديدة، ما تسببت في إصابة مدنيين وتدمير منشآت طبية.

واستنكرت وزارة الصحة استهداف طيران العدوان لمركز مكرم بجزيرة كمران الصحي، والذي أدى إلى إصابة عشرة مدنيين في إحصائية أولية وكذا استهدافه مخازن أدوية مستشفى الأقصى التخصصي بحي ٧ يوليو، ما أدى إلى تدميره وتضرر أعيان مدنية ومنها مركز التحرير الطبي.

واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني، يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني .. مبيناً أن الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة جرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بالقصف المتعمد للمنشآت الصحية طوال عدوانه خلال السبع سنوات الماضية.

وفي بيان صادر عنها حملت وزارة الصحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة إزاء جرائم العدوان على اليمن وفي المقدمة استهداف المنشآت الصحية بسبب صمتهم وتنصلهم عن واجباتهم، ما شجّع التحالف الأمريكي على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على الحديدة
أخبار: طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء
علوم وتقنية: اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في دم الإنسان
رياضة: هدف عكسي يقرب مصر من المونديال
رياضة: تونس والجزائر تقتربان من كأس العالم
أخبار: تحذير طبي: ليس كل سعال كورونا
فيديو المؤتمرنت: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
أخبار: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
فنون ومنوعات: أغرب شكوى "طارئة".. والشرطة تصدر بيانًا
اقتصاد: الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية
عربي ودولي: السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت
رياضة: المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
علوم وتقنية: 10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع
عربي ودولي: خريطة مناطق سيطرت روسيا في أوكرانيا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مقبل جرام بوفاة والدته
أخبار: القوات المسلحة تعلن عملية جديدة في العمق السعودي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً لوقف النار بالحديدة
ثقافة: وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة متأثراً بكورونا
أخبار: الأرصاد يحذر المواطنين: إبتعدوا عن مجاري السيول
أخبار: دراسة: المحليات الاصطناعية تزيد من خطر السرطان
أخبار: تحديد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود
رياضة: تأهل الإكوادور والأوروجواي للمونديال
اقتصاد: الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
رياضة: إيطاليا تفشل في التأهل إلى كأس العالم
رياضة: البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022