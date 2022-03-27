الأحد, 27-مارس-2022 الساعة: 09:43 م - آخر تحديث: 09:32 م (32: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على 3 محافظات يمنية

تصعيد جديد بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظات

المؤتمرنت -
تصعيد جديد بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظات
كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على 3 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر أمني، أن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً بالحديدة، بينها 3 غارات لطيران حربي على المدينة وتسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت أيضاً تحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية و48 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على منطقة آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة، وغارة على مديرية الوادي في مأرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ماذا حدث للعالم بعد إطفاء أضوائه 60 دقيقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: كين يمنح إنجلترا الفوز على سويسرا
رياضة: فوز صعب لإسبانيا على ألبانيا
رياضة: إيطاليا تجهز خطة كأس العالم 2026
علوم وتقنية: سعر ومواصفات شاومي ردمي 10c
عربي ودولي: مصرع 6 عمال بانهيار صخري في سلطنة عمان
أخبار: تعليق كافة الاعمال العسكرية باتجاه السعودية لمدة 3 ايام
أخبار: موانئ البحر الأحمر تنفي ادعاءات العدوان بوجود أسلحة بميناءي الحديدة والصليف
أخبار: أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)
أخبار: مسيرات جماهيرية حاشدة في يوم الصمود الوطني ومواجهة العدوان
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على الحديدة
أخبار: طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء
علوم وتقنية: اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في دم الإنسان
رياضة: هدف عكسي يقرب مصر من المونديال
رياضة: تونس والجزائر تقتربان من كأس العالم
فيديو المؤتمرنت: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
أخبار: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
فنون ومنوعات: أغرب شكوى "طارئة".. والشرطة تصدر بيانًا
اقتصاد: الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية
عربي ودولي: السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت
رياضة: المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
علوم وتقنية: 10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع
عربي ودولي: خريطة مناطق سيطرت روسيا في أوكرانيا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مقبل جرام بوفاة والدته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022