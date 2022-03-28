المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يدعو تحالف العدوان لمراجعة حساباته الخاطئة

دعا رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس تحالف العدوان الهمجي الغاشم على بلادنا (اليمن) إلى مراجعة حساباته التي كانت خاطئة منذ البداية.



واكد ابو راس عشية الـ26 من مارس/ اذار 2022م، في افتتاحيته لإسبوعة (الميثاق) المعنونة بـ(يوم الصمود اليماني) أنه كلما طال أمد العدوان على اليمن كان الثمن باهظا على دول التحالف الإجرامي.



معتبراً الصمود اليماني في مواجهة هذا التحالف لسبع سنوات ماضية يُعد بحد ذاته نصراً ملحمياً رغم التضحيات والمعاناة وتحديات الحصار الذي يُعد حرب إبادة تعكس مدى هزيمة المعتدي وانحطاطه القيمي والأخلاقي والإنساني،



وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام إن النظام السعودي يسعى لتحويل السلام إلى استسلام من خلال دعوته الهزلية لعقد مؤتمر الرياض، مشيرا إلى أهيمة ان تكون الدعوات إلى السلام واضحة وصادقة وفي دولة محايدة،" السلام الحقيقي الذي يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقلاله".



وأكد أبو راس أن المفاوضات لحل الأزمة في اليمن يفترض أن تكون بين صنعاء والنظامين السعودي والإماراتي، منوها إلى أن الانتصار على العدوان في الحرب أو السلام يحتاج لمزيد من توحيد الجبهة الداخلية.

مؤكدا:" نحن قاب قوسين أو أدني من النصر الذي يرقى إلى مستوى صمود شعبنا العظيم".

