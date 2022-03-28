الإثنين, 28-مارس-2022 الساعة: 12:47 ص - آخر تحديث: 12:15 ص (15: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - أما اليمنيون فلا يحتاجون إلى مفاوضات فيما بينهم بل إلى حوار يؤدي إلى مصالحة بات اليوم الجميع محتاجاً إليها بعد أن ظهرت الأهداف الحقيقية للمعتدين

رئيس المؤتمر الشعبي العام يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬

بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام -
رئيس المؤتمر الشعبي العام يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
سبع سنوات من الصبر والصمود والثبات والتصدي مرت على شعبنا اليمني وهو يواجه تحالف عدوان همجي غاشم دمر كل مقومات الحياة وقتل الأطفال والنساء بآلة حربهِ وحصاره، ومازال في عامه الثامن يواصل بربريته العدوانية متدثراً بعباءة شرعية زائفة ومهترئة أوجدها وحافظ على بقائها كذريعة لتحقيق مآربه ومطامعه التي لن تكون، وكلما طال أمد هذا العدوان كلما كان الثمن على هذا التحالف الباغي باهظاً..

لهذا عليه مراجعة حساباته التي كانت خاطئة منذ البداية، وما تصور أنه سيحققه في أيام أو أسابيع ها هي سنوات عدوانه العبثية تتوالى ومعها يتعاظم انتصار شعبنا وتتساقط رهانات المعتدين رغم الأوضاع والظروف الصعبة التي كان يعيشها عشية ذلك الهجوم الغادر يوم 26 مارس 2015م، وهي بأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت مغريةً للنظامين السعودي والإماراتي وتحالفهما الاقليمي والدولي لتحقيق نصر سهل يوصلهم‮ ‬إلى‮ ‬مبتغى‮ ‬مؤامراتهم‮ ‬ومطامعهم‮. ‬

الصمود اليماني في مواجهة هذا التحالف يُعد بحد ذاته نصراً ملحمياً رغم التضحيات والمعاناة وتحديات الحصار الذي يُعد حرب إبادة تعكس مدى هزيمة المعتدي وانحطاطه القيمي والأخلاقي والإنساني،

ورغم هذا كله مازالت يد هذا الشعب وقياداته الوطنية ممدودة للسلام الحقيقي الذي يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقلاله، وما ندعو إليه بكل تأكيد مغاير لألاعيب سلام تحالف العدوان والذي يسعى عبرها إلى تحقيق ما عجز عنه في ساحات المواجهة وفي ميادين الوغى على ذلك النحو الذي رأيناه في جنيف والكويت وعمان، ويحاول النظام السعودي اليوم بعنجهيته وغطرسته المعهودة أن يحوله إلى استسلام في دعوته الهزلية إلى عقد مؤتمر الرياض، معتقداً أن بإمكانه خداع أبناء اليمن بمثل هذه الألاعيب، غير مدرك أن دعواته مفضوحة وأساليبه مكشوفة حتى وإن كانت تحت غطاء الأمم المتحدة التي كانت طوال السنوات السبع الماضية أداة لتحقيق‮ ‬أهداف‮ ‬العدوان‮ ‬وغطاء‮ ‬لجرائمه‮. ‬

إن السلام الذي نريده لا بد أن تكون الدعوات إليه واضحة وصادقة وهذا له معطياته ومتطلباته التي في مقدمتها أن تكون في دولة محايدة وتسعى فعلاً لوقف العدوان ورفع الحصار وهذا يفترض أن يكون بين صنعاء والنظامين السعودي والإماراتي ولا يهم أن تكون هذه الدولة خليجية أو‮ ‬عربية‮ ‬أو‮ ‬أجنبية،‮ ‬والأساس‮ ‬النوايا‮ ‬فإذا‮ ‬صدقت‮ ‬النية‮ ‬صلح‮ ‬العمل‮. ‬

أما اليمنيون فلا يحتاجون إلى مفاوضات فيما بينهم بل إلى حوار يؤدي إلى مصالحة بات اليوم الجميع محتاجاً إليها بعد أن ظهرت الأهداف الحقيقية للمعتدين وفي مقدمتها تقسيم اليمن واحتلال جزره. والسيطرة على موقعه الاستراتيجي ومناطق الثروات، وأصبح يدركها من صفقوا وبرروا‮ ‬واستجلبوا‮ ‬هذا‮ ‬التحالف‮ ‬للاعتداء‮ ‬على‮ ‬وطنهم‮ ‬وشعبهم‮ ‬متصورين‮ ‬أن‮ ‬ذلك‮ ‬سيحقق‮ ‬بغيتهم،‮ ‬فوجدوا‮ ‬أنفسهم‮ ‬يلهثون‮ ‬وراء‮ ‬سراب‮. ‬

ما ينبغي قوله إن الانتصار على هذا العدوان في الحرب أو السلام يحتاج إلى المزيد من توحيد الجبهة الداخلية والابتعاد عن اولئك الذين يحاولون النيل من هذا التوجه الوطني المسئول، ونحن قاب قوسين وأدنى من النصر الذي يرقى إلى مستوى صمود هذا الشعب العظيم..

الرحمة‮ ‬والخلود‮ ‬للشهداء‮.. ‬والشفاء‮ ‬للجرحى‮.. ‬والحرية‮ ‬للأسرى‮.. ‬والنصر‮ ‬لليمن‮.‬
(افتتاحية اسبوعية الميثاق)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة تحذر أصحاب الصوت العالي
فنون ومنوعات: ماذا حدث للعالم بعد إطفاء أضوائه 60 دقيقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: كين يمنح إنجلترا الفوز على سويسرا
رياضة: فوز صعب لإسبانيا على ألبانيا
رياضة: إيطاليا تجهز خطة كأس العالم 2026
علوم وتقنية: سعر ومواصفات شاومي ردمي 10c
عربي ودولي: مصرع 6 عمال بانهيار صخري في سلطنة عمان
أخبار: طيران العدوان يقصف 3 منشئات طبية بالحديدة
أخبار: سلسلة غارات عدوانية على العاصمة صنعاء
أخبار: تعليق كافة الاعمال العسكرية باتجاه السعودية لمدة 3 ايام
أخبار: موانئ البحر الأحمر تنفي ادعاءات العدوان بوجود أسلحة بميناءي الحديدة والصليف
أخبار: أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)
أخبار: مسيرات جماهيرية حاشدة في يوم الصمود الوطني ومواجهة العدوان
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على الحديدة
أخبار: طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء
علوم وتقنية: اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في دم الإنسان
رياضة: هدف عكسي يقرب مصر من المونديال
رياضة: تونس والجزائر تقتربان من كأس العالم
فيديو المؤتمرنت: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
أخبار: ندوة مؤتمرية تؤكد على استمرار الصمود ضد العدوان (فيديو)
فنون ومنوعات: أغرب شكوى "طارئة".. والشرطة تصدر بيانًا
اقتصاد: الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية
عربي ودولي: السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت
رياضة: المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022