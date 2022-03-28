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المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من موجة غبار واسع الانتشار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

تنبيه هام من موجة غبار واسع الانتشار

المؤتمرنت -
تنبيه هام من موجة غبار واسع الانتشار
نبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من موجة غبار واسع الانتشار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته التنبيهية استمرار تأثر الأجواء بموجة غبار واسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وتمتد إلى السواحل الشرقية والجنوبية.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية, وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات إب، تعز وريمة.

ونبه المركز المواطنين خاصة المرضى والأطفال وكبار السن من موجة الغبار واسعة الانتشار.. محذرا سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار.

وحث المرضى والأطفال وكبار السن والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، على ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظاَ على سلامتهم.









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