المؤتمرنت -

4 شهداء وجرحى بقصف سعودي على مديريات بصعدة

استشهد وأصيب أربعة مواطنين اليوم بقصف مدفعي وصاروخي لجيش العدو السعودي على عدد من مديريات محافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف منطقة مران في مديرية حيدان بالقصف الصاروخي ما أدى لاستشهاد مواطن .



وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي قصف مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية بالعديد من قذائف المدفعية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين، تم إسعافهم إلى مستشفى رازح الريفي ، بالإضافة إلى إصابة مواطن بجروح بليغة إثر قصف على منطقة الرقو بمديرية منبه .



وجدد المصدر إدانته للجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام العدو السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية بالتزامن مع صمت الأمم المتحدة المطبق تجاه هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان .

