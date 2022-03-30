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المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية، أن استمرار القرصنة على سفن الوقود في البحر الأحمر وعدم السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، يقوض كل جهود السلام المرجوة في اليمن

شركة النفط: قرصنة سفن الوقود يقوض جهود السلام في اليمن

المؤتمرنت -
شركة النفط: قرصنة سفن الوقود يقوض جهود السلام في اليمن
أكدت شركة النفط اليمنية، أن استمرار القرصنة على سفن الوقود في البحر الأحمر وعدم السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، يقوض كل جهود السلام المرجوة في اليمن.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن القرصنة على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، تُعد عقاب جماعي ومخالفة للقوانين الدولية كون الوقود مرتبط بحياة المواطنين اليومية.

فيما أشار المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل، إلى أن شركة النفط وجهت خلال الفترة السابقة رسائل إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لتذكيره بالوضع الإنساني للشعب اليمني بسبب النقص الحاد في الوقود.

وأكد أنه إلى الآن لم يتحرك المبعوث الأممي ولم يفرج عن السفن التي يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي السعودي رغم خضوعها للتفتيش.








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