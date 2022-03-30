المؤتمرنت -

بهذا السعر الجديد.. استئناف توزيع الغاز في صنعاء غداً

أكدت الشركة اليمنية للغاز، بدء وصول عدد من مقطورات الغاز المنزلي المنتج من صافر إلى أمانة العاصمة، بعد فك القطاع في منطقة حويشان طريق مأرب - الجوف والذي استمر 15 يوما.



وأعلنت الشركة، استئناف تنفيذ البرنامج التمويني عبر العقال من الغاز الواصل من صافر بدءاً من يوم غدٍ الخميس، حيث سيتم إنزال 149 نقطة في أمانة العاصمة وبالسعر المحدد 5900 ريال للأسطوانة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أنه تم فك القطاع المفروض على عدد من مقطورات الغاز المنزلي المنتج من صافر في منطقة حويشان وهناك مقطورات أخرى بانتظار وصولها.



وأشار إلى أن الشركة ستخصص 22 محطة للتوزيع عبر العقال من الغاز المستورد لمن أراد من المواطنين وبالسعر التجاري بمبلغ 8225 ريال للأسطوانة.



ولفت إلى أن عملية البيع للمواطنين في تلك المحطات ستكون وفق آلية من خلال تواجد العقال في المحطات مع الكشوفات للتعريف بالمواطنين وذلك لمنع سحب الكميات لصالح السوق السوداء.



وأكد الناطق الرسمي، أن الشركة خصصت أيضاً 22 محطة أخرى لتموين السيارات بالغاز المستورد عبر البحر، بما يسهم في توفير مادة الغاز للسيارات ووسائل النقل العامة لتخفيف معاناة المواطنين في التنقل عبر وسائل النقل العامة.. لافتا إلى أن سيتم نشر كشف المحطات الخاصة بالسيارات من قبل الشركة.