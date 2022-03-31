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أخبار
المؤتمر نت - عالميا: 6 ملايين و155 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 6 ملايين و155 ألف حالة وفاة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا: 6 ملايين و155 ألف حالة وفاة بكورونا
حصد فيروس كورونا حياة أكثر من ستة ملايين و 162 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 487146058 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6162461 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 422354052 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1006445 حالة وفاة من أصل 81740722 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521159 حالة وفاة من أصل 43024440 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 659570 حالة وفاة من أصل 29916334 إصابة.









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