المؤتمرنت -

فوائد دفن أكياس الشاي المستعملة في حديقة منزلك

يدرك الناس أن مكان أكياس الشاي المستعملة هو سلة المهملات، لكن الواقع أنه يمكن استخدامها بطريقة أخرى تجعلها ذات فوائد كثيرة.



ويمكن لأكياس الشاي المستعملة أن يكون لها فوائد كثيرة إذا تم دفنها داخل حديقة منزلك، كما يقول تقرير لموقع "تيبز آند تريك"، الذي أوضح أنه بعد معرفة ذلك سيحرص غالبية الناس على الاستفادة منها.



ولفت التقرير إلى أن دفن أكياس الشاي المستعملة في التربة يكون له آثار إيجابية تزيد من كفاءتها في الزراعة، خاصة إذا كانت بعض الشتلات لا تنبت بها.



وتمثل مكونات الشاي المستعملة مصدر تغذية إضافي للنباتات لأن مكوناتها تجعل تأثيرها يشبه تأثير الأسمدة الطبيعية للأرض.



كما أن ألياف نباتات "الأباكا"، التي يتم صناعة أكياس الشاي منها تساهم في توفير بيئة صحية للنباتات عندما تتحلل في التربة المحيطة بها.



وتساهم رائحة مكونات أكياس الشاي المستعملة عندما تختلط بالتربة في إبعاد الكائنات الضارة للنبات.*سبوتنيك

