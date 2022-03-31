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تحذير طبي.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا إنه "يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "د" إلى تطور الاكتئاب، وحتى الاعتلال العقلي، كما تتراوح أعراض نقص فيتامينات أخرى إلى القلق والأرق، وغيرهم من الأعراض الخطرة".



وأوضحت سولوماتينا، اليوم الخميس، لصحيفت، "إزفستيا": "نقص فيتامين د، على سبيل المثال، يؤثر بشكل كبير على نظامنا العصبي، وفي بعض الأحيان لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فترتبط صحتنا العقلية ارتباطًا مباشرًا بهذا الفيتامين، وهناك دراسات تجد ارتباطًا مباشرًا بين نقصه وتطور الاكتئاب وحتى الأمراض العقلية الخطيرة الأخرى".



وأضافت سولوماتينا: "يؤثر فيتامين ب أيضًا على عمل الجهاز العصبي، والذي يوجد بكميات كبيرة في خبز الحبوب الكاملة والفواكه واللحوم، كما أن النقص الحاد في هذا الفيتامين يؤدي إلى تباطؤ عمليات الاستقلاب".



وأردفت: "نقص فيتامين ب 12، الموجود فقط في المنتجات الحيوانية، يؤدي إلى التهيج والأرق، إضافة إلى بطء ردات الفعل".



كما حذرت الخبيرة من النقص الحاد في الألياف، والتي توجد في المنتجات النباتية، حيث نصحت بتناول 5 حصص من الخضار والفواكه.*وكالات

