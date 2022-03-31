المؤتمرنت -

هيئة حقوقية تدين قرصنة العدوان على سفن النفط

أدانت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني، القرصنة الأمريكية السعودية على سفن الوقود والتداعيات الكارثية التي تتسبب بها هذه الافعال الإجرامية، وفي مقدمتها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني.



واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم استمرار دول تحالف العدوان في منع السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية والضرورية للحياة واحتجاز السفن النفطية جريمة حرب ضد الانسانية.



وأشار البيان إلى أن ذلك انعكس بشكل سلبي على حياة الناس وأدت الى حرمانهم من ممارسة حياتهم ومزاولة أعمالهم وأدت الى تفاقم الوضع الصحي والانساني.





وحذرت هيئة التنسيق ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من كارثة إنسانية جرّاء نفاد مخزون الوقود في معظم القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحي، حيث تحتاج غرف العناية وحضانات الاطفال وغرف العمليات والاجهزة المختلفة إلى توفر الوقود والكهرباء.



وعبرت عن الأسف تجاه الصمت الدولي عن الانتهاكات المستمرة لدول تحالف العدوان في اليمن وعدم التعاطي الجاد والادانة والردع اللازم لدول التحالف التي تتفنن الإضرار بحرمة الحياة البشرية، وتستمر في فرض الحصار الجائر غير المبرر وغير المشروع، والذي لا يهدف إلا إلى قتل المدنيين وتهديد حياتهم في انتهاك للمواثيق الدولية والانسانية وهي جريمة لا تقل ابداً عن جرائم القصف الجوي لتحالف العدوان على المدنيين والأعيان المدنية.

