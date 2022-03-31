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رئيس المؤتمر يعزي محمد إبراهيم الحمدي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد إبراهيم الحمدي ونشوان إبراهيم الحمدي، في وفاة والدتهم الفاضلة.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للقاضي محمد محمد الحمدي والدكتور محمد إبراهيم الحمدي ونشوان إبراهيم الحمدي وباقي أفراد الأسرة وآل الحمدي جميعاً في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "