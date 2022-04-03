الأحد, 03-أبريل-2022 الساعة: 10:23 م - آخر تحديث: 10:22 م (22: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - ينصح خبراء التغذية بأهمية اتباع الأنظمة الغذائية، التي من شأنها تنقية الجسم من السموم من آن لآخر، ويمكننا اتباع بعض من هذه الأنظمة خلال شهر رمضان المبارك

كيف تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان؟

المؤتمرنت -
كيف تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان؟
ينصح خبراء التغذية بأهمية اتباع الأنظمة الغذائية، التي من شأنها تنقية الجسم من السموم من آن لآخر، ويمكننا اتباع بعض من هذه الأنظمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق إدخال أنواع من الأطعمة ضمن وجباتنا.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky المعنيّ بالشؤون الصحية، فإن هناك 9 أطعمة من شأنها تخليص الجسم من السموم الضارة، ومنها:

1) الغريب فروت
يمكن تناول كوب من عصير الغريب فروت عند وجبة الإفطار، فهي كفيلة بتنظيف الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين "C". لذا فتناول الغريب فروت لن يساعد فقط في الحفاظ على الجسم الرشيق، بل أيضاً ينقي الجسم من السموم.

2) السبانخ
بالإضافة إلى الفوائد العديدة للسبانج التي تشمل علاج الأنيميا وتقوية المناعة وتعزيز عملية الأيض وتقوية العظام، فإن السبانخ يمكن أن تنقي الجسم بأكمله من السموم، حيث تكون السبانخ بمثابة "المكنسة" التي تكنس كل السموم لخارج الجسم. ويمكن تناولها مطبوخة أو مضافة إلى طبق السلطة أو في شكل عصير أخضر.

3) البرتقال
احرص على تناول إما ثمرة برتقال أو كوب من عصير البرتقال الطازج على وجبة الإفطار، فهي كفيلة بإحداث فرق كبير في صحة جسمك. فالبرتقال غني بفيتامين "C" الذي يقوي المناعة فيقي الجسم من الأمراض، كما أنه يقتل الجراثيم ويخلص الجسم من السموم بفعالية كبيرة.

4) الثوم
حبات الثوم لها قدرة خطيرة في تخليص الجسم من السموم، حيث يحتوي على عنصر يسمى "أليسين" والذي يقوم بعملية "فلترة" للسموم، خاصة من الجهاز الهضمي، تاركاً الجسم في أفضل حالاته الصحية. لذا احرص على إضافة الثوم إلى أطباقك خلال وجبة الإفطار.

5) البروكلي
البروكلي غني بالفوائد الغذائية، ومن ضمن فوائده الذهبية تنقية الجسم من السموم، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة. فلا ضرر من إضافة البروكلي إلى وجبة الإفطار، خاصة في صورة حساء البروكلي اللذيذ، لضمان كامل الاستفادة بفوائده العديدة.

6) الشاي الأخضر
من العادات الجيدة أيضاً خلال الشهر الفضيل، أن تحتسي فنجاناً من الشاي الأخضر بعد تناول وجبة الإفطار بقليل. فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحسن عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على وزن مثالي. ومن فوائد الشاي الأخضر أنه يخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية.

7) بذور دوار الشمس
تحتوي بذور دوار الشمس على الألياف والفولات، ذات الفوائد الذهبية للجسم، حيث تحافظ على صحة الجسم وتخلصه من السموم والبقايا المضرة.

8) الأفوكادو
الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. فثمرة الأفوكادو غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية والتي تساعد الجسم في التخلص من السموم الضارة. لذا احرص على إضافة الأفوكادو لأطباقك خلال شهر رمضان، سواء خلال الإفطار أو السحور.

9) الكركم
يتميز الكركم بخصائصه المضادة للميكروبات، لذا فهو يعتبر من المواد الفعالة التي تخلص الجسم من السموم. فإضافة الكركم لوجباتك خلال شهر رمضان تضمن تخليص جسمك من السموم الضارة خلال الشهر الكريم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: تحذير عاجل من أطعمة تسبب العطش في نهار رمضان
عربي ودولي: إصابات كورونا تتجاوز 490.6 مليون حالة
ثقافة: جميع مسلسلات رمضان 2022 الجديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي الرويشان
علوم وتقنية: هذه المشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد
فنون ومنوعات: إيقاف عرض مسلسل ليلى علوي
رياضة: برنتفورد يكتسح تشيلسي برباعية
مجتمع مدني: في رمضان.. إليك هذه الخطوات الصحية
اقتصاد: نتائج إيجابية لبورصة مسقط
عربي ودولي: بريطانيون يطالبون برحيل جونسون
أخبار: الرهوي يشيد بحكمة ابو راس وإبقاء المؤتمر في قلب معادلة الصمود
أخبار: خروقات العدوان ومرتزقته للهدنة في 6 محافظات
أخبار: اجتماع مؤتمري في سقطرى يشدد على ضرورة طرد كافة قوات الإحتلال
أخبار: الدكتور لبوزه يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بحلول شهر رمضان المبارك
أخبار: الأمين العام بهنىء رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
أخبار: المؤتمر يرحب بالهدنة الأممية ويأمل تنفيذها بشكل جيد
أخبار: 6 شهداء وجرحى بإنفجار لغم في الجوف
رياضة: بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز صعب على سلتا
أخبار: القوات المسلحة تعلن وقف العمليات العسكرية
أخبار: رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان
أخبار: رئيس المؤتمر يهنئ أبناء الشعب اليمني بحلول شهر رمضان
عربي ودولي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لفلسطين
فنون ومنوعات: طفل يشلّ مدينة فرنسية بسلاح لعبة
رياضة: قرعة كأس العالم.. مجموعات "صعبة" للعرب
اقتصاد: ارتفاع الروبل ليقترب من 83 للدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022