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المؤتمر نت -

الاختيار 3.. مرسى يحاول أخونة السيسى ورد صادم من وزير الدفاع

المؤتمرنت -
الاختيار 3.. مرسى يحاول أخونة السيسى ورد صادم من وزير الدفاع
بدأت الحلقة التاسعة مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم"، بلقاء بسام (أحمد كشك) بالضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) ويطلب منه حماية أهله قبل العمل معه وإعطائه المعلومات، يعطيه قلم تركه شعبان قبل وفاته، وهذا القلم عبارة عن فلاشة مسجل عليها جانب من اجتماعات الخلية التكفيرية بقيادة كريم بديوى.

المشهد ينتقل إلى استراحة وزير الدفاع وتظهر الفنانة مايان السيد بشخصية آيى بنت الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وتخبر والدها أن زملاءها فى الجامعة تغيروا معها لاعتقاد أن والدها ينتمى إلى الإخوان، وينتقل المشهد إلى المستشفى حيث يتواجد مصطفى خليفة (أحمد السقا) لمتابعة حالة زوجته فاطمة (هيدى كرم)، ويخرج الطبيب المعالج ويخبره بوفاتها.

يلتقى السيسى مع الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) الذى يخبره بأنه سيكون سعيد إذا أصبح من الإخوان لاسيما وأنه ملتزم التزام حقيقى، إلا أن السيسى يرد عليه شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية مينفعش نكون غير وطنى.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.








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