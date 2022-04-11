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المؤتمر نت - لصوص يسرقون جسرا حديديا

لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا

المؤتمرنت -
لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا
نفذت عصابة من اللصوص عملية سرقة غير عادية، حيث قاموا بتفكيك جسر حديدي يبلغ وزنه 500 طن وطوله 18 مترا وذلك للاستفادة من بيعه خردة.

ونقلت شبكة "ANI" الهندية، عن مسؤولين، اليوم الأحد، قولهم إن الشرطة تسعى إلى اعتقال عصابة فككت جسرا حديديا طوله نحو 60 قدما (18.2 مترا) ومن المرجح أنها باعته في صورة أجزاء كحديد خردة.

وأوضحت الشبكة أن اللصوص زعموا أنهم من مسؤولي إدارة الري في ولاية بيهار الشرقية لتفكيك الجسر المهجور في قرية أمياور التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي باتنا عاصمة الولاية.

بينما صرح ضابط شرطة بأن سكان القرية اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدما.

في حين أفاد أحد السكان بأنهم قدموا في السابق طلبا إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.

ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.*وكالات








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