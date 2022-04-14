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علوم وتقنية
المؤتمر نت - نصائح للتخلص من مشكلات الفم والأسنان برمضان

في رمضان.. نصائح للتخلص من مشكلات الفم والأسنان

المؤتمرنت -
في رمضان.. نصائح للتخلص من مشكلات الفم والأسنان
الصيام لمدة قد تزيد عن 12 ساعة ولمدة شهر كامل تؤدي إلى فقدان سوائل الجسم التي من المهم جداً تعويضها وبشكل كافي، لأن إفراز اللعاب داخل الفم يقل مما يُشعر الصائم بعدها بالجفاف وبالمقابل يظهر رائحة الفم غير المرغوب بها بالإضافة إلى العديد من مشاكل الفم والأسنان.

وبحسب أخصائيي طب الفم والأسنان، لا يعد الصيام السبب الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، حيث يوجد بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بالإفطار أو السحور، والتي تساهم في جفاف الفم ومشاكل أخرى تؤثر على صحة الفم والأسنان في رمضان.

وينصح الأخصائيين لتفادي مثل هذه المشاكل باتباع بعض النصائح التي تخص العناية بالأسنان في رمضان، ومن أهمها تفريش الاسنان في رمضان.

5 أسباب رائحة الفم الكريهة؟
تؤدي بعض الممارسات الخاطئة إلى تفاقم مشاكل الفم والأسنان في رمضان، وتظهر رائحة الفم بشكل غير مرغوب به، وتشمل :

1- عدم تفريش الاسنان في رمضان
يعتبر عدم تفريش الاسنان في رمضان من أبرز مسببات ظهور رائحة الفم، حيث يهمل كثير من الأشخاص نظافة أسنانهم خلال شهر الصيام لاعتقادهم بأن استخدام معجون الأسنان في رمضان وغسول الفم يفطر الفرد ويبطل الصيام.

2- تراكم بقايا الطعام
يؤدي إهمال الأسنان إلى تراكم بقايا الطعام التي تشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، مما يؤدي إلى إحداث أضرار عديدة على صحة الفم والأسنان وتشكل رائحة فم كريهة.

3- عدم شرب كميات كافية من السوائل
إلى جانب عدم العناية بالفم في رمضان بشكل صحيح، فقد لا يلتزم كثير من الأشخاص بشرب كميات كبيرة من السوائل خلال شهر رمضان مما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم والشعور بجفاف الفم وتشكل رائحة الفم الكريهة.

4- الاكثار من تناول الطعام عند الافطار وتناول الوجبات السريعة
يسهم الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار وتناول الوجبات السريعة في التأثير على صحة الفم والأسنان بشكل كبير.

5- التدخين
يعاني المدخنون عادة من رائحة الفم الكريهة وغيرها من المشاكل التي تهدد صحة الفم والأسنان مثل تسوس الأسنان، وتغير لونها حيث تكتسب الأسنان بعد فترة من التدخين اللون الأصفر المائل إلى البني، وتراكم الطبقة الجيرية على الأسنان.

وتتضاعف مشاكل الأسنان للمدخنين عند عدم تفريش الاسنان في رمضان بالصورة المطلوبة، حيث أن التدخين بحد ذاته يتسبب برائحة الفم الكريهة.

ماذا عن تفريش الأسنان في نهار رمضان؟
يتخوف كثيرين من أن يتسبب تفريش أسنانهم في رمضان بإبطال صيامهم، ونشير هنا إلى أن تفريش الأسنان في صباح رمضان لا يؤدي إلى إبطال الصيام عند القيام به بطريقة لا تؤدي إلى بلع معجون الأسنان أو بلع الماء أثناء المضمضة.

ونشدد على ضرورة توخي الحذر عند تفريش الأسنان في رمضان قبل وقت الإفطار لتجنب إبطال الصيام، وتقليل كمية الماء التي تستخدم للمضمضة لحدها الأدنى.

ومن الضروري اتباع طريقة تفريش الاسنان في رمضان بالطريقة الصحيحة، للحصول على أقصى فائدة من ذلك، حيث يجب تنظيف الأسنان في رمضان بواسطة الفرشاة ومعجون الأسنان يومياً مرة بعد الإفطار، وقبل النوم، وبعد السحور.

خطوات تساعد في الحفاظ على الأسنان واللثة
للحفاظ على نتائج تفريش الاسنان في رمضان لأطول فترة ممكنة، ينصح باتباع بعض النصائح الإضافية التي تساعد في الحفاظ على الأسنان واللثة، ومنها:
– المضمضة خلال ساعات الصيام مع تجنب المبالغة بذلك والتأكد من عدم بلع الماء أثناء مضمضة الفم في رمضان.
– استخدام غسول الفم حسب الطريقة التي يصفها الطبيب لتجنب خطر الإصابة بالتهاب اللثة والأسنان، وينصح بعدم استخدام غسول الفم المحتوي على مواد كحولية لما تسببه من جفاف الفم.
– استخدام خيط الأسنان لضمان إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.
– استخدام فرشاة اللسان لإزالة البقع البيضاء التي من الممكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.
– غمس أطقم الأسنان المتحركة في محاليل التعقيم يومياً للحفاظ على الأسنان نظيفة.،*المجلة الطبية









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