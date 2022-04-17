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أخبار
المؤتمر نت -

مسلسل الاختيار3.. السيسى يصدم خيرت والإخوان

المؤتمرنت -
مسلسل الاختيار3.. السيسى يصدم خيرت والإخوان
واصل مسلسل "الاختيار 3" كشف خطط جماعة الإخوان الإرهابية على مصر خلال عام حكمهم وشهدت الحلقة 15 تذكيرا بمحاولة الإخوان واتباعهم اقتحام وزارة الدفاع.

ورصدت الحلقة التى حملت اسم "مجلس الشعب" محاولة جديدة من الإخوان لاختراق الجيش وطلب خيرت الشاطر مقابلة اللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية دون علم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع للنقاش حول وضع الجماعة وغضب الشارع من سياستها.

وجاءت صدمة الشاطر فى مفاجأته بأن وجد نفسه أمام السيسى بمكتب حجازى ليظهر عليه علامات الارتباك، وقال السيسى للشاطر: “شربت القهوة.. نبعت نجيب غداء" لينصرف الشاطر وعلى وجهه علامات الوجوم وقال السيسى لحجازى فاكرينا تلامذة.

المخابرات رصدت تجنيد التنظيم الإرهابى فى سيناء مقاتلين أجانب أغلبهم قادمين من العراق لاستخدامهم فى الهجمات الإرهابية المقبلة.

أما المفاجأة الأخطر التى عرضتها الحلقة خطة الإخوان لإنشاء مجمع مدنى بقصر عابدين تابع للرئاسة ومكتب الإرشاد لاستهداف المعلومات الخاصة بالمواطنين وتكوين بنية معلوماتية تكشف أسرار الدولة والمنظمات الحكومية.
(اليوم السابع) المصرية








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