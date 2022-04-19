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أفضل المشروبات في شهر رمضان

تتزامن حرارة الطقس مع شهر رمضان المبارك، إذ يقبل الكثيرون على تناول المشروبات والعصائر، التي تتعلق بطقوس الشهر كريم، منها المانجو والسوبيا والتمر الهندي، ولكن تلك المشروبات بعضها مفيد وآخر مضر بصحة الإنسان، لذلك نتحدث في التقرير التالي عن أفضل المشروبات لفصل الصيف.



أفضل المشروبات لفصل الصيف

هناك الكثير من المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، ومن ثم فإننا يجب أن نتعرف على أفضل المشروبات لفصل الصيف، والتي تحمي الجسم من ارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.



أفضل المشروبات لفصل الصيف.. منها الحليب

تحدثت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـ الوطن»، عن فوائد الحليب إذ يعد من أفضل المشروبات لفصل الصيف، موضحة أنه يحتوي على أغنى مصدر للكالسيوم، ويعتبر مهم جدا لكل الجسم خاصة في مرحلة النمو والمحافظة على العظام والأسنان، حيث أنه غني بالكربوهيدرات عالية الجودة والبروتينات والصوديوم.



ماء جوز الهند من أفضل المشروبات لفصل الصيف

يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات لفصل الصيف، لأنه يرطب الجسم أفضل من الماء، وسعراته الحرارية منخفضة، ونسبة البوتاسيوم به عالية.



شاي الأعشاب

ويعد شاي الأعشاب ضمن أفضل المشروبات لفصل الصيف، فهو من المشروبات المرطبة والطبيعية الخالية من الكافيين، مثل شاي الكركديه، وشاي الورد أو شاي البابونج.



عصير الليمون

ويعد عصير الليمون أيضًا من أفضل المشروبات لفصل الصيف، حيث أنه يقوم بترطيب الجسم والتخلص من الجفاف، فضلاً عن أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعصائر الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي، نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي الموجود بكثرة في الأحماض

