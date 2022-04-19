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أخبار
المؤتمر نت -

القرعة الكاملة لتصفيات أمم أفريقيا 2023

المؤتمرنت -
القرعة الكاملة لتصفيات أمم أفريقيا 2023
أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة استعدادا لخوض تصفيات البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

وجاءت قرعة مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023، كالتالى..
المجموعة الأولى: منتخب ساو تومي - غينيا بيساو – منتخب سيراليون – منتخب نيجيريا.

المجموعة الثانية: منتخب إيسواتيني – منتخب توجو – منتخب الرأس الأخضر – بوركينا فاسو.

المجموعة الثالثة: منتخب بوروندي – منتخب ناميبيا - منتخب كينيا – منتخب الكاميرون.

المجموعة الرابعة: منتخب إثيوبيا – منتخب مالاوي – منتخب غينيا – منتخب مصر.

المجموعة الخامسة: منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى – منتخب أنجولا – منتخب مدغشقر – منتخب غانا.

المجموعة السادسة: منتخب تنزانيا – منتخب النيجر – منتخب أوغندا – منتخب الجزائر.

المجموعة السابعة: منتخب جنوب السودان – منتخب جامبيا – منتخب الكونغو برازافيل – منتخب مالى.

المجموعة الثامنة: منتخب ليسوتو – منتخب جزر القمر – منتخب زامبيا – منتخب كوت ديفوار.

المجموعة التاسعة: منتخب السودان – منتخب موريتانيا – منتخب الجابون - جمهورية الكونغو الديموقراطية.

المجموعة العاشرة: منتخب بوتسوانا – منتخب ليبيا – منتخب غينيا الاستوائية – منتخب تونس.

المجموعة الحادية عشر: منتخب ليبيريا – منتخب زيمبابوي – منتخب جنوب إفريقيا – منتخب المغرب.

المجموعة الثانية عشر: منتخب رواندا – منتخب موزمبيق – منتخب بنين – منتخب السنغال.


وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا - تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولي والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو وحتي 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 حتي 28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

ولم يضمن سوى منتخب ساحل العاج التواجد فى النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، بصفته صاحب الأرض، حيث انطلقت التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023 بداية من فترة التوقف الدولي فى مارس الماضى، بإقامة الدور التمهيدى، ثم تنضم ستة منتخبات من الدور التمهيدى إلى 42 منتخبًا ليصبح المجموع 48 فريقًا تتنافس فيما بينها خلال دور المجموعات.









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