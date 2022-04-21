المؤتمرنت -

موجة حارة نهاراً.. الأرصاد يحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته التنبيهية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً.



كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية.



وأشار المركز إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتشمل مأرب، الجوف، صعدة، شبوة، حضرموت والمهرة وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و40 درجة مئوية.



ودعا المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.



وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو عند تشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية أو الذاهبين إليها من الطقس الحار نهاراً.



وأفاد المركز بأن أمطارا متفرقة هطلت خلال الــ24 ساعة الماضية على المرتفعات الجبلية الشمالية والغربية من البلاد وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.