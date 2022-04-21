المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يرتكبون 99 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 99 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 75 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الحديدة والضالع وما وراء الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان، تمثل في عملية هجومية من قبل المرتزقة، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل عشرة خروقات بقصف مدفعي وصاروخي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخين كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمحافظة مأرب.



كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي بمأرب والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.



وأكد المصدر تسجيل 13 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والضالع.