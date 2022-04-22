المؤتمرنت -

الهدنة الإنسانية.. 102 خروقات لقوى العدوان في 6 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 102 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، وتعز وما وراء الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق عملية هجومية من قبل مرتزقة العدوان، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمحافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 7 خروقات بقصف مدفعي بشكل مكثف من قبل مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي مأرب وتعز.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 39 خرقاً تمشيط مكثف وأعمال قنص وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والضالع.