المؤتمرنت -

الاختيار 3 .. بدء حملة توقيعات تمرد لسحب الثقة عن مرسي

بدأت حملة التوقيعات على استمارة "تمرد" فى أحداث الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "تمرد"، حيث انتشر شباب جبهة الإنقاذ والمشاركين فى الحركة، حيث بدأ الناس فى الشوارع والمقاهى يسألون عن تفاصيل التوقيع على الاستمارات والغرض منها، وهل سيكون هناك فائدة منها بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.



المشهد ينتقل إلى مكتب الارشاد واجتماع بين قيادات الاخوان المرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون)، وخيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت وآخرين، ويطلب المرشد إرسال الرئاسة وفد رسمى لزيارة قيادات الكنيسة والاطمئنان على عدم نيتهم فى تصعيد الأحداث، رغم الاعتقاد داخل الكنيسة بأن عصام الحداد هو السبب فى اشتعال الفتنة والإحداث.



يأمر المرشد محمد بديع بالخروج والتوضيح للرأي العام أن رأى الإخواني عصام الحداد الخاص بالكنسية والأقباط يخصه هو فقط، ولا يمثل الجماعة أو الرئاسة فى شىء حتى تهدأ الأمور فى الكنيسة، كما شهدت الحلقة إصدار كتاب إنجازات محمد مرسى وسخرية المواطنين من الذى جاء بالكتاب.



مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.



مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.



وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

