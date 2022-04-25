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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالله علي قاسم قواره، عضو قيادة

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله قواره

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله قواره
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالله علي قاسم قواره، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية المفتاح محافظة حجة، شيخ مشايخ مديرية المفتاح، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد/ قاسم علي قاسم قواره، والى أولاد الفقيد وكافة آل قواره بمديرية المفتاح محافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب..

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "








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