المؤتمرنت -

رصد كمية الامطار في 7 محافظات يمنية

توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في معظمها وتساقط البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أن هطول الأمطار سيمتد من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً، في حين يمتد شرقاً لتشمل الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.



كما توّقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية الغربية، وتشمل محافظة الحديدة، خصوصاً السهول الساحلية الداخلية منها وصولاً إلى المرتفعات الجبلية وتمتد لتشمل أجزاء من سواحل محافظة حجة.



وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على سواحل محافظات لحج وعدن وأبين و شبوه وحضرموت، وكذا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أرخبيل سقطرى .



وحذر المركز المواطنين في المحافظات آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة باجتيازها، أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والحذر في التعامل مع التوصيلات الكهربائية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد نصح مركز الأرصاد، بمتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بكافة أنواعها.



وقد سجل المركز الوطني للأرصاد كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي: إب : 79.5، صنعاء : 7.8، تعز- المعافر : 4.5، ريمة : 4.4، حجة : 3.0، المحويت : 0.4، ذمار : 2.6، كما هطلت أمطار متفرقة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي فلله الحمد والمنّة.

