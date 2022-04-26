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المؤتمر نت - أوضحت خبيرة التغذية كيت باتون أن الفيتامينات تلعب أدواراً أساسية في أجسامنا، مشيرة إلى أننا نحتاجها لتفكيك المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على العمل

ما هي الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يومياً؟

المؤتمرنت -
ما هي الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يومياً؟
مع وجود مئات الفيتامينات والمكملات الغذائية المتوفرة في السوق، فإن تحديد أي منها يمكن أن يكون الأفضل يعد أمراً مربكاً.

فقد أوضحت خبيرة التغذية كيت باتون أن الفيتامينات تلعب أدواراً أساسية في أجسامنا، مشيرة إلى أننا نحتاجها لتفكيك المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على العمل.

وقد يتناول الأشخاص المكملات الغذائية إذا علموا أنهم يفتقدون مجموعة غذائية معينة، في حين قد يتناول البعض الآخر مكملات للحصول على فوائد مضادات الأكسدة أو لأنهم يعرفون أنهم لا يأكلون الفواكه والخضروات بشكل كاف.

وفيما يلي خمسة فيتامينات مهمة لصحتك، وفقاً لموقع Eat This Not That لكن تأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في تناول أي منها.

فيتامين "سي"
ونبدأ من فيتامين (سي)، المعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك، وهو عنصر غذائي أساسي.

بدورها، أوضحت الخبيرة باتون أنه يساعد على حماية خلايانا من أضرار الجذور الحرة (Free Radicals)، وهي عبارة عن ذرات أو جزيئات بها إلكترونات غير زوجية أو بها غلاف مفتوح.

وهذه الإلكترونات غير المزدوجة غالبا ما تكون نشيطة، ولذلك فإنها تلعب دورا في التفاعلات الكيميائية سواء التفاعلات الكيميائية المعملية أم العمليات الحيوية التي تتم في جسم الإنسان.

كذلك، يستخدم للمساعدة في إنتاج الكولاجين في أجسامنا. فإذا كنت تحاول زيادة امتصاص الحديد لديك، فإن تناول المزيد من فيتامين سي مفيد.

الزنك
في موازاة ذلك، كشف الخبراء أن الزنك مهم لصحة المناعة والتئام الجروح، فدوره في التئام الجروح متعدد العوامل، وهو ضروري لتخليق الكولاجين والبروتين، وتكاثر الخلايا، ووظيفة المناعة، وكلها ضرورية لتجديد الأنسجة وإصلاحها، كما تقول الخبيرة جينيفر ساليت.

وأشارت إلى أن الزنك ضروري لإنتاج الأجسام المضادة ولعمل الخلايا الليمفاوية بشكل سليم ويلعب دوراً رئيسياً في عدة خطوات من عملية تخثر الدم.

كما، يحفز نشاط أكثر من 100 إنزيم، وفي مراحل التكاثر وإعادة التشكيل في التئام الجروح، يكون ضرورياً من أجل تحقيق استقرار الغشاء ونضوج الكولاجين.

فيتامين بي 12
إلى ذلك، ومن أهم الفيتامينات التي يمكننا تناولها يومياً بعد استشارة الطبيب، فيتامين ب 12 الذي عادة يوجد في المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك.

لكن بالنسبة للأشخاص النباتيين قد يكون لديهم نقص في هذا الفيتامين، كما تقول أخصائية التغذية ميرا ليك.

فيتامين قبل الولادة
وإذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل، فإن تناول فيتامين جيد قبل الولادة مهم لصحتك أنت وطفلك.

فقد قال اختصاصي الصيدلة الإكلينيكية مورغان كينغ إن كل العناصر الغذائية والفيتامينات التي تتناولها المرأة الحامل ستذهب إلى الطفل أولاً.

وأضاف أن الطفل يحتاج إلى هذه التغذية لينمو حيث يحدث تطور كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ يتطور الحبل الشوكي والدماغ للجنين لذا تساعد هذه الفيتامينات في ذلك.

الحديد
وأخيراً فيتامين الحديد حيث يعد من المكملات المهمة بشكل خاص لمن لا يتناولون اللحوم والذين يعانون من فقر الدم.

وقال باتون إنه بالنسبة لأي شخص نباتي فإنه معرض لخطر الإصابة بنقص الحديد في حين أن هناك الكثير من المصادر النباتية للحديد، إلا أن الجسم لا يمتصها جيداً.

كذلك، أوضح أن كمية الألياف في نظام غذائي نباتي يمكن أن تمنع امتصاص الحديد.








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