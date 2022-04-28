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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على فطيح

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ ماجد علي احمد هادي فطيح، وإخوانه، وكافة آل فطيح بمديرية المفتاح محافظة حجة، وذلك بوفاة المغفور له- باذن الله تعالى- والدهم الشيخ /علي احمد هادي فطيح، عضو المجلس المحلي بمديرية المفتاح، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

