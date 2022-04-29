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أخبار
المؤتمر نت - السفينة (امبيريوس) تحمل على متنها تحمل “30,899” طناً من الديزل.

وصول سفينة ديزل جديدة إلى ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
وصول سفينة ديزل جديدة إلى ميناء الحديدة
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة يوم الخميس 27 نيسان/ أبريل 2022م، إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن).
واوضح المتحدث باسم شركة النفط، عصام المتوكل، أن السفينة (امبيريوس) تحمل على متنها تحمل “30,899” طناً من الديزل.

واشار المتوكل إلى استمرار قوى العدوان في إحتجاز سفينة ‎الديزل الإسعافية “ديتونا” منذ 22 يوماً مما يزيد من غرامات التأخير ومن معاناة الشعب اليمني.

وكانت شركة النفط اليمنية تعهدت مطلع ابريل الجاري باعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وإخضاعها للمراجعة، شريطة التزام تحالف العدوان بما جاء في الهدنة الإنسانية من السماح لسفن المشتقات النفطية بالوصول الى ميناء الحديدة دون تعرضها لاحتجاز والقرصنة.








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