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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الفطر السعيد.

الدكتور لبوزة  يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام  بعيد الفطر

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة  يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام  بعيد الفطر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الفطر السعيد.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية عن أسمى آيات التهاني للشيخ أبو رأس، ومن خلاله الى قيادات المؤتمر واعضائه وانصاره وأحزاب التحالف الوطني بهذه المناسبة الدينية الجليلة ..

واشاد في التهنئة  بجهود رئيس المؤتمر  ومواقفه الوطنية الحرة في الدفاع عن سيادة الوطن وحماية المكتسبات الوطنية وخدمة شعبنا اليمني العظيم والثبات مع الشرفاء داخل الوطن حتى تحقيق الأهداف المشروعة  في السيادة والكرامة وتطبيق النظام والقانون.

متمنيا من المولى القدير  أن يهله على الجميع وأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان   والحصار الأمريكي السعودي بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من التلاحم الوطني والثبات.

راجيا من الله العزيز القدير  أن يعيد هذه المناسبة على رئيس المؤتمر وعلى اليمن  وأبنائه وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والسلام الشامل والاستقلال التام وقد إنتصر اليمن على مشاريع   الوصاية والتدخل الخارجي الرامية الى تمزيق وحدته واستعاد قراره وحقق طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية والحفاظ على الوحدة.

اخوكم
فريق ركن دكتور / قاسم لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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