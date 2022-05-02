المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 84 خرقاً خلال الـ24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 84 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 26 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف والضالع.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في جبل الصاد بمديرية حريب بمحافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق عملية هجومية لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.



وذكر المصدر أنه تم رصد 15 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.



كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الدشدوش والمزور والعكد والبلق الشرقي ورغوان بمحافظة مأرب، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن بصعدة.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حجر بتار بمحافظة الضالع.



وأكد المصدر تسجيل 42 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، الضالع والجوف.