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المؤتمر نت - رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر برقية تهنئة إلى رئيس

التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبى العام حفظكم الله
تحيه تقدير...... وبعد
بإسم التكوينات الشبابيه والطلابيه بفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب والأمة العربية والإسلاميه بالخير والأمن الأمان....
تحل علينا هذه المناسبة الدينيه العظيمه ونحن نمضي في العام الثامن من الصمود أمام عدوان ظالم وحصار جائر تسبب في ظروف معيشيه صعبه للشعب اليمني العظيم والذي ضرب أروع الأمثله بالوقوف في وجه الظالم والمحتل حيث مثل أبناء شعبنا إمتداد لتاريخ الآباء في مقارعة وموجهة الغازي والمحتل.
الأخ رئيس المؤتمر
لقد ظل المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الذي لايتخلى عن مبادئه في الوقوف إلى جانب شعبه ورفض أي وجه من أوجه الإحتلال أو التبعيه وهذا ماكان ليتأتى لولا وجودكم على رأس قيادته وإلى جانبكم كوكبه من قيادة المؤتمر الوطنية المخلصه لوطنها وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.....
ختاما نكرر لكم التهنئه بهذه المناسبه العظيمه ونجدد الولاء لقيادتكم الحكيمه لتنظمينا .
تمنياتنا لكم دوام التوفيق و النجاح.
ودمتم ذخرا للوطن وللمؤتمر.....
وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.....
أخوكم/ناجي بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانه العامه.








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