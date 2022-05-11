الأربعاء, 11-مايو-2022 الساعة: 06:34 م - آخر تحديث: 06:25 م (25: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /حسين علي مبارك

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسين عذبان

المؤتمرنت -
الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسين عذبان
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /حسين علي مبارك عذبان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج/ محمد مبارك عذبان، والى الاخ محمدعلي مبارك، وكافة آل عذبان، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: رئيس المؤتمر يلتقي قيادة واعضاء منتدى شباب الميثاق بذمار
أخبار: قوى العدوان ترتكب 129 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: إخماد حريق هائل تحت جسر كنتاكي
أخبار: 98% نسبة الانضباط الوظيفي بصنعاء
عربي ودولي: قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين
أخبار: الامين العام يواسي آل الربيدي
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحميقاني
أخبار: نبته تزرع باليمن.. لها 10 مميزات صحية
أخبار: لقاء لتعزيز الشراكة بين الصناعة والقطاع الخاص
أخبار: مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء مغبرة
أخبار: الرئيس ناصر يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمواقفه الوطنية والوحدوية
أخبار: العدوان ومرتزقته يرتكبون 167 خرقاً جديدا للهدنه
أخبار: بيان للشركة اليمنية للغاز
رياضة: ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
رياضة: التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس
أخبار: الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي
أخبار: شرطة المرور تعلن عن تنفيذ حملة جديدة
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
أخبار: لجنة الأسرى: من أفرج عنهم النظام السعودي ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله
أخبار: تحذير هام من مركز الارصاد
أخبار: قوى العدوان:أكثر من 5آلاف خرق للهدنة خلال شهر
رياضة: ريال مدريد الى نهائي دوري الأبطال باقصاء الستي في ليلة كروية ساحرة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية الحاج حسين عزي سكران بمدينة رداع.
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بعيد الفطر من قيادات حزبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022