السبت, 14-مايو-2022 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 08:38 م (38: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - محاولة تسلل لقوى العدوان في مأرب وقصف على حجة وصعدة

محاولة تسلل لقوى العدوان في مأرب وقصف على حجة وصعدة

المؤتمرنت -
محاولة تسلل لقوى العدوان في مأرب وقصف على حجة وصعدة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 103 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 32 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة، الجوف، صعدة والضالع.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل باتجاه منطقة ليعرف في رغوان بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في روضة جهنم والدوشوش والبلق بمأرب والمزرق ومثلث عاهم بحجة.

وذكر المصدر أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى تسجيل 59 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وحجة وصعدة والضالع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: حذار من هذا التطبيق.. فسرية بياناتك في خطر
فنون ومنوعات: بيع هيكل عظمي لديناصور بـ12 مليون دولار
رياضة: الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023
عربي ودولي: بوتين يحذر فنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو
اقتصاد: الذهب ينخفض ويسجل خسائر للأسبوع الرابع
أخبار: صنعاء .. تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة
أخبار: الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي
أخبار: تعذيب سعودي لـ7 يمنيين حتى الموت
اقتصاد: إرتفاع سعر النفط
ثقافة: نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اغتيال أبو عاقلة
رياضة: أول هاتريك للبرازيلي فينسيوس.. ريال مدريد يسحق ليفانتي بسداسية نظيفة
أخبار: الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ احمد الحميدي
أخبار: تسجيل 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: صنعاء .. اتحاد الإعلاميين ينظم وقفة احتجاجية تنديدا باغتيال أبو عاقلة
رياضة: إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا بكرة القدم
أخبار: وزير النقل يجدد التأكيد على جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات
عربي ودولي: تشييع رسمي وشعبي لجثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في رام الله
أخبار: 60 الف طناً.. وصول سفينتي ديزل إلى ميناء الحديدة
مجتمع مدني: ملتقى إعلاميات اليمن يدين إغتيال أبوعاقلة
أخبار: امطار متوقعة على المرتفعات .. طقس حار على الهضاب الداخلية
أخبار: تفاصيل تقرير تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة
علوم وتقنية: 3 خدمات من فيس بوك تتوقف عن العمل
عربي ودولي: وفاة الرئيس الأوكراني الاسبق
أخبار: قطاع الاعلام بالمؤتمر يدين إغتيال الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
رياضة: صلاح فى صدارة هدافي الدوري الانجليزي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022