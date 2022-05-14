المؤتمرنت -

محاولة تسلل لقوى العدوان في مأرب وقصف على حجة وصعدة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 103 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 32 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة، الجوف، صعدة والضالع.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل باتجاه منطقة ليعرف في رغوان بمحافظة مأرب.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في روضة جهنم والدوشوش والبلق بمأرب والمزرق ومثلث عاهم بحجة.



وذكر المصدر أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى تسجيل 59 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وحجة وصعدة والضالع.