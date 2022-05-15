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رئيس المؤتمر يوجه بأهمية الاستعداد للاحتفاء بالعيد الوطني للوحدة

رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للقيادات الإعلامية بحضور الدكتور قاسم لبوزة ناىب رئيس المؤتمر والأمين العام غازي احمد علي محسن والامناء المساعدين الشيخ خالد الشريف والشيخ جابر غالب والأستاذة فاطمة الخطري .

وناقش الاجتماع الترتيبات للاحتفال بالعيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م .



وشدد رئيس المؤتمر خلال الاجتماع على أهمية أن تولي وسائل إعلام المؤتمر أهمية خاصة للاحتفاء بالعيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية باعتباره منجزا وطنيا للشعب اليمني وليس خاصا بشخص أو فئة أو جماعة أو حزب أو مكون سياسي .



ووجه أبوراس وسائل إعلام المؤتمر أن تؤدي دورها بما يجسد مواقف المؤتمر التي كانت وستظل ترى في الوحدة اليمنية خطا أحمر لا يحب المساس به رغم التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تستهدفها خصوصا في ظل العدوان الغاشم الذي تتعرض له بلادنا منذ سبع سنوات .



واستعرض الاجتماع عددا من المقترحات والأفكار الخاصة بالاحتفاء بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية كما ناقش عددا من عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .