المؤتمرنت -

إب.. لجنة تقر حزمة تدابير لحماية الحوض المائي

ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، إجراءات الحفاظ على الحوض من الاعتداءات والحفر العشوائي.



واستعرض الاجتماع، بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وعبدالواحد المروعي وجبران باشا وجمال الحميري، آلية التنسيق بين الجهات المعنية لحماية الحوض المائي من الاستنزاف الجائر والتلوث.



واستمع الاجتماع من مدير عام هيئة الموارد المائية بإب المهندس ياسر السياغي، إلى إيضاح عن خطة عمل الفرع والصعوبات والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها وتجاوزها.



وأقر الاجتماع عدداً من التدابير لحماية الحوض من الاعتداءات وضمان عدم تلوث المياه الجوفية، ومنع البناء بمنطقة الحوض المائي والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث.



وكلف الاجتماع المؤسسة المحلية للمياه وهيئة الموارد المائية ومكتب الأشغال برفع تقرير فني بشأن تعميق أحد الآبار بمنطقة ميتم.



وألزم المجتمعون مصنع مياه بلادي بحفر بئرين للمياه بمنطقة القاعدة، أحد تلك الآبار للمجتمع المحلي والآخر لحاجة المصنع، كما ألزم مكتب هيئة مشاريع مياه الريف بتسليم الآبار التابعة لها بمركز المحافظة للمؤسسة المحلية للمياه لتزويد المواطنين بمياه الشرب.



وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد معالم الحوض المائي للحد من الاعتداءات على منطقة الحوض.



وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح، ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على الموارد المائية .. حاثاً الجهات المعنية على الالتزام بمنع دخول الحفارات إلى نطاق المحافظة إلا بموجب تصاريح من جهة الاختصاص ومنع الحفر العشوائي.



وشدد على اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين لعملية الحفر .. مؤكداً عدم تهاون قيادة السلطة المحلية مع كل من يحاول الاعتداء على منطقة الحوض المائي أو يخالف إجراءات تنظيم حفر الآبار.

