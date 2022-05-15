الأحد, 15-مايو-2022 الساعة: 09:37 م - آخر تحديث: 09:24 م (24: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 98 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 98 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارتين للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الفاخر والبطحاء بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 35 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة والضالع.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 24 خرقا بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان الشعبية، في ملعاء والكسارة والبلق الشرقي وروضة جهنم الدشوش وصرواح بمأرب ومنطقة حومرة بتعز ومنطقة بني حسن ومنطقة المزرق بحجة، والمدافن والملاحيظ بصعدة.

وأكد المصدر تسجيل 37 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وحجة وصعدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الشوكولاتة تقي من أمراض القلب والسرطان
اقتصاد: "غاز بروم" تضخ الغاز بالكمية المعتمدة
فنون ومنوعات: لصوص يسطون على منزل وزيرة دفاع تشيلي
رياضة: سيتي يقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي
رياضة: توتنهام يهزم بيرنلي ويصعد للمركز الرابع
عربي ودولي: الناتو: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج الجابري
محافظات: إب.. لجنة تقر تدابير لحماية الحوض المائي
أخبار: تحذيرات من موجة غبار تجتاح محافظات يمنية
أخبار: يمن موبايل تطلق باقات جديدة بتقنية “فور جي”
أخبار: حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات والباصات
رياضة: ليفربول بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار: 62 خرقاً لوقف النار في الحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: تسلل للمرتزقة بمأرب وقصف على محافظتين
علوم وتقنية: حذار من هذا التطبيق.. فسرية بياناتك في خطر
فنون ومنوعات: بيع هيكل عظمي لديناصور بـ12 مليون دولار
رياضة: الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023
أخبار: تحذير للرجال من الإفراط في شرب القهوة
عربي ودولي: بوتين يحذر فنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو
اقتصاد: الذهب ينخفض ويسجل خسائر للأسبوع الرابع
أخبار: بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة
أخبار: تفاصيل صادمة في مقتل 3 من أسرة آل زهرة
أخبار: قوى العدوان ترتكب 108 خروقات للهدنة
أخبار: صنعاء .. تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس
أخبار: الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022